Bir Şampiyonlar Ligi gecesi daha : Tottenham ile Barcelona Şampiyonlar Ligi B grubu 2. haftasında karşılaşacak. Maç öncesi Barcelona 3 puan ile grup lideri pozisyonunda, Tottenham ise averaj ile üçüncü sırada ve puanı yok.

İngiliz temsilcisi gruptaki ilk maçında İnter'e 2-1 mağlup oldu, Barcelona ise PSV Eindhoven'i 4-0'lık net skor ile geçti.

Tottenham - Barcelona maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de Londra'nın Wembley Stadı'nda oynanacak.

Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda sorusunun cevabı: beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.



Tottenham - Barcelona maçı sakatlar ve muhtemel 11'ler

Maç öncesi Tottenham'da Dele Alli, Christian Eriksen, Serge Aurier, Moussa Dembele ve Jan Vertonghen sakatlıkları nedeniyle Barcelona maçının kadrosunda yer almadı.

Tottenham - Barcelona maçı için öngörülen muhtemel 11'ler ise :

Tottenham muhtemel 11'ler :

(4-4-2):

Lloris

Trippier

Alderweireld

Sánchez

Rose

Lamela

Dier

Winks

Son

Lucas

Kane

Barcelona muhtemel 11'ler :

(4-3-3)

Ter Stegen

Semedo

Pique

Lenglet

Alba

Rakitic

Busquets

Coutinho

Messi

Suarez

Dembele.

'Ölüm grubu' adlandırılan Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Barcelona ve Tottenham'ın dışında PSV ve Inter yer alıyor.

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