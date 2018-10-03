Bir Şampiyonlar Ligi gecesi daha : Tottenham ile Barcelona Şampiyonlar Ligi B grubu 2. haftasında karşılaşacak. Maç öncesi Barcelona 3 puan ile grup lideri pozisyonunda, Tottenham ise averaj ile üçüncü sırada ve puanı yok.
İngiliz temsilcisi gruptaki ilk maçında İnter'e 2-1 mağlup oldu, Barcelona ise PSV Eindhoven'i 4-0'lık net skor ile geçti.
Tottenham - Barcelona maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de Londra'nın Wembley Stadı'nda oynanacak.
Tottenham - Barcelona maçı hangi kanalda sorusunun cevabı: beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Tottenham - Barcelona maçı sakatlar ve muhtemel 11'ler
Maç öncesi Tottenham'da Dele Alli, Christian Eriksen, Serge Aurier, Moussa Dembele ve Jan Vertonghen sakatlıkları nedeniyle Barcelona maçının kadrosunda yer almadı.
Tottenham - Barcelona maçı için öngörülen muhtemel 11'ler ise :
Tottenham muhtemel 11'ler :
(4-4-2):
Lloris
Trippier
Alderweireld
Sánchez
Rose
Lamela
Dier
Winks
Son
Lucas
Kane
Barcelona muhtemel 11'ler :
(4-3-3)
Ter Stegen
Semedo
Pique
Lenglet
Alba
Rakitic
Busquets
Coutinho
Messi
Suarez
Dembele.
'Ölüm grubu' adlandırılan Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Barcelona ve Tottenham'ın dışında PSV ve Inter yer alıyor. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ