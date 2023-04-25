Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Tottenham'dan tarihi yenilgi sonrası flaş karar!

Premeir Lig ekibi Tottenham, sahasında Newcastle United'a karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası taraftarlara bilet ücretlerini iade etme kararı aldı

Tottenham'dan tarihi yenilgi sonrası flaş karar!
HABERTURK.COM

Tottenham, sahasında Newcastle United'a karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası flaş bir karar aldı.

İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Newcastle maçının bilet ücretlerinin taraftarlara iade edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Takım olarak hüsranınızı, öfkenizi anlıyoruz. O gün yeterince iyi değildik. Böyle durumlarda kelimelerin yetersiz kaldığını biliyoruz ama inanın bize, böyle bir mağlubiyet en çok bize acı verdi. Hem içerde hem de deplasmanda desteğinizi hiç eksiltmediniz. Bu yüzden pazar günü oyanan maçın bilet ücretlerini geri iade etmek istiyoruz. Bu o gün yaşananları düzeltmeyecek biliyoruz ama perşembe günü oynayacağımız Manchester United'a karşı işleri düzeltmek için her şeyi yapacağız. Birlikte ilerlersek her şeyi başarabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

twitter

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de acı tablo!
FUTBOL Düşenin dostu!
Portekiz'de gündem Jorge Jesus!
FUTBOL Portekiz'de gündem Jorge Jesus!
Şenol Güneş'in derbi üçlüsü!
FUTBOL Güneş'in derbi üçlüsü!
Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi - Spor Haberleri
FUTBOL ''Fatih Tekke bile '0' yazmıştı''
Süper Lig'de hükmen galibiyetler eklenince oluşan puan durumu - Spor Haberleri
FUTBOL Hükmen galibiyetlerle puan durumu!
Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Penaltı kararı doğru mu?
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kabusu sürüyor!
FUTBOL Ronaldo'nun Suudi Arabistan kabusu!
Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray GS transfer haberleri
FUTBOL Icardi'de sıcak gelişme!
Galatasaray'dan önemli istatistik: Sadece 1 sezon şampiyonluğu kaptırdı!
FUTBOL Galatasaray zirveyi bırakmıyor!
Süper Lig'de gol yağmuru: Sezonun gol ortalaması rekoru kırıldı!
FUTBOL Süper Lig'de gol yağmuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.