Yapılan açıklamada, "Takım olarak hüsranınızı, öfkenizi anlıyoruz. O gün yeterince iyi değildik. Böyle durumlarda kelimelerin yetersiz kaldığını biliyoruz ama inanın bize, böyle bir mağlubiyet en çok bize acı verdi. Hem içerde hem de deplasmanda desteğinizi hiç eksiltmediniz. Bu yüzden pazar günü oyanan maçın bilet ücretlerini geri iade etmek istiyoruz. Bu o gün yaşananları düzeltmeyecek biliyoruz ama perşembe günü oynayacağımız Manchester United'a karşı işleri düzeltmek için her şeyi yapacağız. Birlikte ilerlersek her şeyi başarabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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