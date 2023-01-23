Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın hedefinde, Roma'nın 23 yaşındaki futbolcusu Nicolo Zaniolo var. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Zaniolo için şartlarını zorlayacak

ABONE OL
HABERTURK.COM / İHA
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    Tottenham, devre arası transfer dönemi sona ermeden Zaniolo'yu renklerine bağlamak için İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelerine devam ediyor. 
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham ile Roma'nın, Zaniolo için görüşmelerde 30 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı. 
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    İki kulübün ayrıştığı nokta ise Roma, Zaniolo'nun transferinin öncelikle belli bir miktar bedelle sezon sonuna kadar kiralık, sonrası için de zorunlu satın almayla gerçekleşmesini istiyor. 
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    Tottenham tarafı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırlarsa aktif hale gelebilecek bir maddeyi sözleşmeye dahil etmek, aksi durumda ise maddenin zorunlu değil, isteğe bağlı olmasını talep ediyor.
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Spezia ile oynanan karşılaşma sonrası Zaniolo transferiyle ilgili sorulan soruya, “Zaniolo gitmek istediğini söyledi ama bu ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bunu söylüyorum çünkü o önemli bir oyuncu ve transfer piyasasında önemli bir değeri var. Masaya gelen teklifler ne kendisine ne de kulübe yakışmıyor. Bu yüzden şubatta burada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
  • Tottenham'ın hedefi Zaniolo!

    Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda Roma formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.