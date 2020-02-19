Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanında Tottenham - Leipzig'i konuk ediyor. Saat 23.00'te Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
TOTTENHAM - LEIPZIG
STAT: Tottenham Hotspur
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Cüneyt Çakır
TOTTENHAM: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn, Lucas Moura
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho
LEIPZIG: Gulacsi, Angelino, Sabitzer, Werner, Klostermann, Nkunku, Schick, Muikele, Halstenberg, Ampadu, Laimer
TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann
NASIL GELDİLER?
B Grubu'nda yer alan Tottenham, Bayern Münih, Olympiakos ve Kızılyıldız ile birlikte mücadele etti. İngiliz ekibi, 6'da 6 yapıp 18 puan toplayan Bayern Münih'in ardından 10 puanla ikinci olarak turladı.
G Grubu'ndaki Leipzig ise Lyon, Benfica ve Zenit'in bulunduğu G Grubu'nu 11 puanla lider olarak tamamladı ve son 16 biletini aldı.
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