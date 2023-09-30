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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Tottenham - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'deki dev karşılaşmada Tottenham, sahasında Liverpool'u 90+6'da Matip'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. 2 oyuncusu kırmızı kart gören Liverpool mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:08
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        9 kişilik Liverpool, 90+6'da yıkıldı!
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        İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham, evinde Liverpool'u 2-1 yendi.

        Ligin 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'ın karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        LIVERPOOL 9 KİŞİ KALDI!

        Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.

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