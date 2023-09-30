Tottenham - Liverpool: 2-1 (MAÇ SONUCU) İngiltere Premier Lig'deki dev karşılaşmada Tottenham, sahasında Liverpool'u 90+6'da Matip'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti. 2 oyuncusu kırmızı kart gören Liverpool mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham, evinde Liverpool'u 2-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'ın karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

LIVERPOOL 9 KİŞİ KALDI! Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.