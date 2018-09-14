Tottenham - Liverpool maç önü

Tottenham ve Liverpool, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 9 puanlı Tottenham 5. sırada bulunuyor, Liverpool 12 puana sahip ve 1. sırada. Tottenham son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Liverpool, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 106 kodlu maçı oynayanlar; Tottenham galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Liverpool galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Tottenham son haftadaki Leicester City müsabasında 5-4 kazandı.

Liverpool, Brighton & Hove Albion karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Tottenham, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tottenham, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Liverpool, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Liverpool 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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