Tottenham - Manchester City maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Tottenham, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Manchester City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Tottenham 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Manchester City 23 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Tottenham, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Manchester City son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Tottenham galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, Manchester City galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Tottenham son haftadaki Leicester City müsabasında 5-4 kazandı.

Manchester City ise Southampton maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Tottenham, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Manchester City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Manchester City, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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