AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin safra kesesi, ameliyatla alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldıran 53 yaşındaki teknik direktörün safra kesesinin, ameliyatla alındığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren İtalyan çalıştırıcı ise "Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. Şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Artık iyileşme zamanı. Sahaya yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tottenham, lig ikincisi Manchester City'yi 5 Şubat Pazar günü konuk edecek. Bu maçta, Londra temsilcisinde teknik direktörlük görevini, Conte'nin yardımcısı Cristian Stellini'nin üstlenmesi bekleniyor.