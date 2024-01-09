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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham, Timo Werner'i kiraladı - Futbol Haberleri

        Tottenham, Timo Werner'i kiraladı

        Tottenham, RB Leipzig'den Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:40
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        Werner, Tottenham'da!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki Alman futbolcu Werner'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü.

        Werner, Stuttgart ve Leipzig'de oynadıktan sonra 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de bekleneni veremeyen Werner, 2022'de Leipzig'e dönmüştü. Alman futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

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