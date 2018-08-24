Toulouse - Nimes düellosu

Toulouse ve Nimes, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Toulouse 3 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Nimes 6 puanda ve 2. sırada. Toulouse son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nimes son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 119. İddaa'da Toulouse kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Nimes kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Toulouse önceki hafta Osasuna mücadelesinde 1-0 kazandı.

Nimes ise Toulouse maçında 1-1 berabere kaldı.

Toulouse, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Toulouse, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Nimes, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nimes 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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