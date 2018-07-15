Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını, Trek-Segafredo takımından Alman sporcu John Degenkolb ilk sırada bitirdi.



Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Arras Citadelle ile Roubaix arasındaki 156,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 9. etabında, Trek-Segafredo takımından Degenkolb, 3 saat 24 dakika 26 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Alman sporcu, turdaki ilk etap zaferini yaşadı.



Etapta BMC takımından Belçikalı Greg Van Avermaet ikinci, Quick-Step Floors ekibinden bir diğer Belçikalı bisikletçi Yves Lampaert üçüncü oldu.



Genel sıralamada ise Van Avermaet, sarı mayoyu giymeye devam etti.



Turun 10. etabı, yarın verilecek bir günlük aranın ardından Annecy ile Le Grand-Bornand arasındaki 158,5 kilometrelik parkurda 17 Temmuz Salı günü koşulacak.



Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak

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