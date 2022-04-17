Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Bisiklet
ABONE OL

Tour of Türkiye'ye yabancı basından tam not

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) takip etmek için dünyanın dört bir yanında ülkeye gelen yabancı basın mensupları, yarış kalitesi ve organizasyona tam not verdi

Tour of Türkiye'ye yabancı basından tam not

Tour of Türkiye'ye açıklamada bulunan yabancı gazeteciler, organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi.

Almanya'nın Pulstreiber spor dergisinden Stefan Mothes, "Beklediğim gibi, Türkiye'yi ziyaret etmek hoş bir deneyim oldu. Sıcak bir karşılama, iyi yemek ve görülecek bir sürü ilginç şey. İyi organize edilmiş, heyecan verici bir spor etkinliğinin mükemmel örneği olan Tour of Türkiye'yi unutmak mümkün değil." dedi.

Mothes, "Zorlu dağ tırmanışları, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yapılan muhteşem yolculuk ve 6. etabın bitiş çizgisine giden son anlardaki güzel manzara benim için en önemli şeylerdi." ifadelerini kullandı.

Norveç-Gruppetto'dan Vidar Petterson, "Şimdi bu harika turun sonuna geliyoruz. Hem yolda hem de yol dışında her şeyi organize edenler, tanıştığım yerel insanlar, mükemmel konukseverlik, harika etaplar ve yemekler için minnettarım. Çok teşekkürler, geri döneceğim!" diye konuştu.

İspanya-Ciclosfera'dan Alejandro Lingenti, "Yedi yoğun günün ardından, nihayet bu Pazar sonunu heybetli İstanbul'da tamamlayacağımız heyecan verici bir tur olan Tour of Türkiye'nin ne manaya geldiğin anladık." değerlendirmesinde bulundu.

Lingenti, "Kusursuz organizasyon, büyüleyici manzaralar, özel ve zarif bir gastronomi, büyük bir halk coşkusu... Bu, şimdiye kadar olağanüstü bir performans sergileyen vatandaşım Eduardo Sepulveda için kişisel olarak bir zafer beklediğim etkinliğin özeti." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirten Lingenti, "Gördüğüm misafirperverlik ile özgün ve canlı bir spor gösterisine tanık olmam benim için unutulmazdı." açıklamasını yaptı.

Fransa-Velostory'den Francis Cantournet ve Fabien Faure ise, ortak yaptıkları açıklamada, tura davet edildikleri için onurlandırıldıklarını belirti.

Açıklamada, "S​​ıcak bir karşılamanın, mükemmel bir organizasyonun tadını çıkardığımız bu harika konaklamanın organizatörlerine teşekkür ederiz. Bu 4 gün, ülkenin manzaralarını, özgünlüğünü, sakinlerini, gastronomisini ve elbette bize sunulan muhteşem otelleri keşfetmemizi sağladı. Ayrıca dinamik ve gelişen bir ülke keşfettik. Güzel dostluk ve şenlik anlarını da paylaşabildiğimiz rehberlerimize teşekkür ederiz. Şüphesiz, bisiklet ve turizm alanındaki keşiflerimizi daha da derinleştirmek adına geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda-Cyclingonline'den Hendrik Jansen ise, "Tour of Türkiye sadece en güzel manzaralardan geçtiği için değil, aynı zamanda tüm bisikletçilere parlama ve fethetme şansı verdiği için güzel bir yarış. Çarşamba günkü etap buna iyi bir örnek. İlk 10'a bakıldığında, zorlu bir tırmanışta kendilerini aşan yarışçıların olduğu görülüyor. Tour of Türkiye tamamen gerçek yarışlarla ilgili. Turun, yolun kenarında yarışı izleyen bazı çocukları bisiklete binmeye ve geleceğin şampiyonu olmaya teşvik edeceğini umuyorum." şeklinde görüş belirttti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

7. etabı Bevin kazandı
DİĞER 7. etabı Bevin kazandı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı
DİĞER 7. etap başladı
Emin Müftüoğlu: İstanbul çok özel bir etap… 40 senedir böyle bir
DİĞER "40 senedir böyle bir parkur olmadı"
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabı Cale
DİĞER Altıncı etap Caleb Ewan'ın
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı
DİĞER TUR 2022'nin 6. etap başladı
Manisa - Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı
DİĞER Manisa-Ayvalık etabını Welsford kazandı
11 olimpiyat madalyalı ABD'li atlet Felix, emekliye ayrılacak
DİĞER Felix emekliye ayrılacak
Taha Akgül, 9. Avrupa şampiyonluğunu hocasına armağan etti
DİĞER 9. şampiyonluğu hocasına armağan etti
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa’dan başladı
DİĞER 5. Etap Manisa’dan başladı
Halil İbrahim Doğan: Tour of Türkiye dünyada ilk 10’a girer
DİĞER "Tour of Türkiye ilk 10’a girer"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.