Başrollerini Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin oynadığı Tövbeler olsun 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Namzet ve Osman kendilerini yönetmen koltuğunda bulduğu Tövbeler olsun 12. bölümde neler oldu? TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı izle...

TÖVBELER OLSUN 12. BÖLÜM FRAGMANI

https://twitter.com/TovbelerOlsun_/status/1320474596055912453?s=20

TÖVBELER OLSUN 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye’nin Anıl’a olan aşkını öğrenen Buğra hem şaşkın hem de öfkelidir. Anıl’ı daha yakından tanımak için Ertan’la iş birliği içine girer. Öte yandan Neşe, yaptığı planlarla Hülya’yı zor durumlara sokan Latife’ye bir ders vermeye karar verir. Bu defa Neşe’nin de yardımıyla Hülya zor duruma düşmekten kurtulur. Namzet’i ise yepyeni bir sınav beklemektedir. Fakat bu defa helallik alması gereken tek kişi Namzet olmayacaktır. Geçmişte yapılan kötü bir şaka yüzünden kariyeri biten Ferit ve Hüseyin’e karşı bu defa Osman’da sorumludur. Namzet ve Osman, helallik almak için güçlerini birleştirecektir. Nazmiye ise Horanta Holding’in reklam filmi için planlar yapmaktadır. Olayların sürpriz bir şekilde gelişmesiyle Namzet ve Osman kendilerini yönetmen koltuğunda bulur.

Buğra, Anıl’a karşı nasıl planlar peşindedir? Neşe’nin oyununa gelen Latife’nin yaşadığı şok nedir? Güçlerini birleştiren Osman ve Namzet geçmişteki hatayı nasıl telafi edeceklerdir?