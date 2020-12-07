Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşan Tövbeler Olsun 16. bölümde neler oldu? İşte Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı...

TÖVBELER OLSUN 17. BÖLÜM FRAGMANI

— Tövbeler Olsun (@TovbelerOlsun_) December 6, 2020

TÖVBELER OLSUN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Horanta Holding'e el koyulduğunu öğrenen Namzet ‘in kolay kolay pes etmeye niyeti yoktur. Yeni Genel Müdür Eda Güneş ise (Gaye Turgut Evin) bir an önce şirket ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Namzet olanlar yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Şirketi geri alma planları yapan Namzet, Osman ile büyük bir kavgaya tutuşur. Osman'ın sinirli halini gören Aylin ve Hülya ise Buğra ile ilgili olan gerçeği öğrendiğini düşünür. Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl ile ilgili gerçeği öğrenecektir. Holding'e el konulduğunda habersiz olan Latife ise Namzet ‘in davranışlarından şüphelenip aldatıldığını düşünmeye başlar.



Namzet ‘in görüştüğü gizemli kadın kim? Latife'yi bekleyen kötü sürpriz ne?

Osman, Aylin ve Buğra'nın aşkını öğrenecek mi?

Anıl'ın Nazmiye’yi şoke eden sırrı ne? Namzet Horanta Holding'i geri alabilecek mi?

Tüm bu soruların cevabı Tövbeler Olsun ‘un yeni bölümünde...