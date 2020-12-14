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Tövbeler Olsun 17. bölümde neler oldu? İşte Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun yeni bölümü dün akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Namzet ve Osman arasındaki gerginliğin bir türlü durulmadığı Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? İşte Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı...

Tövbeler Olsun 17. bölümde neler oldu? İşte Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı...

Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Diligil, Seda Türkmen gibi isimlerin rol aldığı Tövbeler olsun 17. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi yeni bölüm fragmanı...

TÖVBELER OLSUN 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 17 BÖLÜM

Holding'e el koyulduğunu Aylin'den öğrenen Latife soluğu Namzet'in yanında alır. Namzet ise yaşadıklarıyla ilgili Osman'ı suçlamaktadır. Nazmiye ise şirketin başına gelenlerden Anıl'ı sorumlu tutar. Eda ve Anıl'ın geçmişten gelen arkadaşlıkları Nazmiye'nin şüphelerini daha da arttırmıştır. Namzet'e yardımcı olmayı aklına koyan Nazmiye Eda ve Anıl'ı konuşturmak için Ertan'la iş birliği yapar. Fakat Ertan işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet, Osman'ın mahallesinde yeni bir iş kurmaya kalkışır. Bu durum ise Osman'ı kızdıracak ikili arasında ipler yine gerilecektir.

Namzet'e olan öfkesi giderek artan Osman'ı ise Horanta ailesiyle ilgili kötü bir sürpriz daha beklemektedir.

Osman'ı şoke eden gerçek ne?

Ertan'ın Eda'ya verdiği sırlar başına ne işler açacak? Namzet ‘in herkesten gizlediği planı ne?

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