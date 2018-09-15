TOY İstanbul, 2018-2019 tiyatro sezonuna 18 Eylül’de B Planı’nın ödüllü oyunu “İstila!” ile başlıyor! Yeni sezonda birbirinden başarılı oyunları ağırlamaya devam eden TOY İstanbul; 19-20 Eylül’de Yan Etki’nin “Gloria”, 21 Eylül’de TwoTwo Prodüksiyon’un “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar”, 22 Eylül’de B Planı’nın “Yuva I Home”, 23 Eylül’de ise BAM’ın “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” adlı oyunlarına ev sahipliği yapacak
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“İstila!”
TOY İstanbul, yeni sezona 18 Eylül Salı akşamı 20.30’da sahnelenecek “İstila!” oyunuyla başlıyor. “İstila!” oyunu, Obie Ödülleri’nde Yılın Oyun Yazarı ödülünü kazanırken 2017 Sadri Alışık Ödülleri’nde ise Seda Türkmen’e Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü getirdi.
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Jonas Hassen Khemiri’nin kaleme aldığı, Sami Berat Marçalı’nın dilimize çevirip yönettiği oyunda; Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer ve Seda Türkmen birlikte sahne alıyor.
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“İstila!” sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin önyargılara saldıran oyun; tehlikeli hale gelen kimlik algısını zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zamansa dokunaklı bir şekilde paramparça edip izleyiciyi kendi kültürel kimliğiyle yüzleşmeye zorluyor.
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“Mutluyduk Belki Bugüne Kadar”
21 Eylül Cuma akşamı 20.30’da sahnelenecek olan “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar” oyunu, TwoTwo Prodüksiyon tarafından sahneye konuyor.
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Paolo Genovese’nin “Muhteşem Yabancılar” adlı filminden sahneye uyarlanan ve 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Canan Atalay’a Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü kazandıran oyunda Giray Altınok, Canan Atalay, Faruk Barman, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Fehmi Karaarslan ve Deniz Karaoğlu rol alıyor..
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18. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Ensemble Ödülü’nü ve 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Ekip Oyunu ödülünü de kazanan “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar”, cep telefonların sır küpüne dönüştüğü bir çağda, dijital dünyada kurulan mahremiyetin açığa çıkmasının nelere sebep olacağını tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Oyun, cep telefonlarını birer kara kutuya, hatta birer dijital mayın haline getirmenin başımıza ne işler açabileceğini yakın arkadaşların hikâyesi üzerinden net bir şekilde gözler önüne seriyor
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“Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği, Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Melis Öz’ün birlikte rol aldığı “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunu ise, 23 Eylül Pazar günü 17.00’de sahnelenecek.
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Mahmutyazıcıoğlu’na 21. Yapı Kredi Afife Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü, 2017 TEB Ödülleri’nde Yılın Yerli Oyun Yazarı ödülünü kazandıran oyun, Başak Kıvılcım Ertanoğlu’na ise 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü getirdi.
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Arka fonuna İstanbul’u alan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, bir aileden üç kuşak kadının, sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik dokunaklı, gerçekçi bir hikâye...
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“Yuva I Home”
22. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Özlem Zeynep Dinsel’e Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü, Sami Berat Marçalı’ya ise Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü ödüllerini kazandıran “Yuva I Home”, merkezine koyduğu yersiz yurtsuz, her şeyini geride bırakmış, “buraya” yabancı dört göçmenin yuva arayışlarını anlatıyor.
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Sami Berat Marçalı’nın hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği oyunda Bora Akkaş, Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim Karakale rol alıyor. “Yuva I Home”, 22 Eylül Cumartesi akşamı 20.30’da izlenebilir.
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“Gloria”
Branden Jacobs-Jenkins’in Pulitzer'e aday gösterilen oyunu “Gloria”, 19 Eylül Çarşamba ve 20 Eylül Perşembe akşamları 20.30’da seyircisi ile buluşacak. Tuğçe Tanış, Evrim Doğan, Murat Eken, Sinem Reyhan Kıroğlu, Kutay Kunt ve Tayfun Yılmaz’ın rol aldığı oyun, yayıncılık endüstrisinde kariyer ihtirasıyla dolup taşmış farklı jenerasyondan “profesyonel”lerin ofis hayatını, merak uyandırıcı hikâyesiyle sunuyor. İş hayatının getirdiği stresin, hırsın ve rekabetin tam ortasında kalan bu insanların kargaşa ve sıkıntıyla dolmuş dünyamıza bir miras bırakmaları mümkün müdür? “Gloria”, şiddet, acı ve kendimizi anlatma gücümüzün, insanlıktan çıkarıcı sonuçlarına bir bakış atmaya davet ediyor.
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