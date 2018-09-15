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Arka fonuna İstanbul’u alan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, bir aileden üç kuşak kadının, sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik dokunaklı, gerçekçi bir hikâye...