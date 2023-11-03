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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota 1.8 milyon aracını geri çağırdı - Otomobil Haberleri

        1.8 milyon aracını geri çağırdı

        Toyota, akülerden kaynaklanabilecek "yangın" ihtimaline karşı ABD'de 1.8 milyondan fazla RAV4 model aracını geri çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 08:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:32
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        1.8 milyon aracını geri çağırdı
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        CNN'in haberine göre, Toyota Motor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2013-2018 yıllarına ait araçların servislere çağırıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "RAV4 model araçlarda bazı yedek 12 voltluk aküler diğerlerinden daha küçük boyutlardadır. Değiştirme için küçük aküler kullanılırsa ve tutma kelepçesi doğru şekilde sıkılmazsa, keskin virajlarda akü sallanabilir ve pozitif kutup kelepçeye temas ederek yangın çıkarabilir" ifadeleri kullanıldı.

        Akü tutma kelepçesi, pozitif kutup başlığı kapağı ve akü tepsisinin ücretsiz olarak değiştirilmesine dair bir çözüm üzerinde çalışıldığı vurgulanan açıklamada, buna dair kullanıcılara aralık sonuna kadar duyuru yapılacağı kaydedildi.

        PLAKA BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

        Açıklamada, ayrıca, "yangın" ihtimaline karşı geri çağrılan 1,8 milyondan fazla RAV4 model aracın plaka bilgisinin Toyota veya ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) internet sitesinde yer aldığı belirtildi.​​​​​​​

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