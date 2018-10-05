Toyota, ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarındaki toplam 2.43 mliyon hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.

Geri çağrılan araçların 1.25 milyonu Japonya´da, 830 bini Kuzey Amerika´da ve 290 bini Avrupa´da bulunuyor.

Toyota´dan gelen açıklamada, nadir rastlanan hibrit sistem arızalarında, bazı araçların, tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ve tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi.

ÇALIŞANLARINA VERDİĞİ ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRDI

Toyota Türkiye'den Habertürk'e yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye'de sattığı hibrit otomobillerinde söz konusu risk bulunmuyor. Fakat, Toyota Türkiye'nin kendi bünyesinde bulunan ve çalışanlarının kullanımına sunduğu 50 adet Prius'un, önlem olarak geri çağırıldığı ifade ediliyor.





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