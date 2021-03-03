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Toyota Avrupa'da yeni A segmenti modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Toyota, Avrupa'da çok tercih edilen ve önem taşıyan A segmentinde yatırım yapmaya yeni bir model ile devam edeceğini duyurdu.

Toyota Avrupa'da yeni A segmenti modelini tanıtmaya hazırlanıyor
AA

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, GA-B platformu üzerinde üretilecek tamamen yeni A segmenti model, Toyota markası için giriş seviyesi rolü oynamayı ve ulaşılabilir konumda olmayı sürdürecek.

Toyota'nın son dönemde çıkan yeni modelleri, TNGA mimarisi üzerine yapılan platform sayesinde daha iyi sürüşü, daha iyi yol tutuşu, daha yüksek güvenliği ve daha dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor.

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili olan Yeni Yaris de GA-B platformu üzerine yapılmıştı. Dikkat çekici tasarımı, yüksek kabin konforu, verimli ve dinamik hibrit motoru, üstün sürüş dinamikleri ve sınıfının lideri güvenliğiyle Avrupalı kullanıcılardan da büyük beğeni topladı.

GA-B platformu üzerine inşa edilecek bir sonraki model ise Yaris Cross olacak. Yaris, Yaris Cross ve yeni A segmenti model ile birlikte Avrupa'da GA-B platformu kullanan bu modellerin yıllık üretiminin 500 bini aşması bekleniyor.

Toyota, yeni A segmenti modelin ulaşılabilir olmasıyla bu rakamlara ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte bu segmentte motor seçimi de büyük önem taşıyor. Günümüzde A segmentinde içten yanmalı motorlara sahip ürünler ağırlıkta ve bu da bütçenin kilit bir nokta olduğunu gösteriyor. Tahminler de özellikle müşteriler için finansal ulaşılabilirliğin dominant faktör olduğu pazarda, içten yanmalı motorların tercih edilmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.

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