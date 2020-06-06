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HABERTURK.COM / Reuters

Elektrikli otomobil geliştirme çalışmaları küresel düzeyde son hız devam ediyor. Bu kapsamda, üreticiler arasında işbirlikleri de gündeme geliyor.

Son olarak, Japon otomotiv üreticisi Toyota, Çin'de birden fazla üretici ile yakıt hücresi sistemi üzerine ortaklığa gittiğini duyurdu.

Pekin merkezli yeni şirkette Toyota, FAW, Dongfeng, Beijing Automotiv, GAC ve Beijing SinoHytec ortaklığı bulunuyor. 46 milyon dolar yatırımla kurulan şirketin yüzde 65'i ise Toyota'nın kontrolünde bulunuyor.

Toyota'nın attığı adım, şirketin önümüzdeki yıllarda hibrit araçlar haricinde yüzde yüz elektrikli otomobil geliştirmeye de yöneleceğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, aynı zamanda en çok elektrikli aracın satıldığı ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in pazar büyüklüğü ABD'li üretici Tesla'nın da kendi ülkesi dışında ilk fabrikayı Çin'de açmasına yol açmıştı.