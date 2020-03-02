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Koronavirüs salgını Çin'de üretim yapan otomotiv üreticilerine darbe üstüne darbe vururken, Japon üretici Toyota ülkede yeni bir tesis hayata geçireceğini duyurdu.

Çin'in Tianjin kentinde ülkenin yerel markalarından FAW ortaklığında açılacak fabrikanın 1.22 milyar dolara mal olacağı kaydedildi.

Yeni üretim tesisinde elektrikli araç üretimi yapılacağı da verilen bilgiler arasında.

Yıllık üretim kapasitesi 200 bin adet olacak yeni fabrikada, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlar üretilecek.

Toyota bir süredir daralan Çin otomotiv pazarında yaptığı çıkışlar ile dikkat çekiyor. Japon marka bünyesindeki Lexus markası ile birlikte dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de 1.62 milyon araç satarak yüzde 9 büyümüştü.

1990 yılından sonra aralıksız büyüyen Çin pazarı ise, 2018'de ilk kez daralmış ve 2019'da yüzde 8.2 küçülmüştü.