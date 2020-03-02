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HaberlerOtomobilToyota Çin'e 1.2 milyar dolar yatıracak - haberler

Üretimin durduğu Çin'e 1.2 milyar dolar yatıracak

Japon otomotiv üreticisi Toyota, yaklaşık 2 aydır koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin'e dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Çin'in Tianjin kentinde ülkenin yerel markalarından FAW ortaklığında açılacak fabrikanın maliyeti 1.22 milyar doları bulacak. Toyota'nın yeni tesisinde sadece elektrikli araç üretimi yapılacağı kaydediliyor

Toyota
HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgını Çin'de üretim yapan otomotiv üreticilerine darbe üstüne darbe vururken, Japon üretici Toyota ülkede yeni bir tesis hayata geçireceğini duyurdu.

Çin'in Tianjin kentinde ülkenin yerel markalarından FAW ortaklığında açılacak fabrikanın 1.22 milyar dolara mal olacağı kaydedildi.

 

Yeni üretim tesisinde elektrikli araç üretimi yapılacağı da verilen bilgiler arasında.

Yıllık üretim kapasitesi 200 bin adet olacak yeni fabrikada, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlar üretilecek.

Toyota bir süredir daralan Çin otomotiv pazarında yaptığı çıkışlar ile dikkat çekiyor. Japon marka bünyesindeki Lexus markası ile birlikte dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de 1.62 milyon araç satarak yüzde 9 büyümüştü.

1990 yılından sonra aralıksız büyüyen Çin pazarı ise, 2018'de ilk kez daralmış ve 2019'da yüzde 8.2 küçülmüştü.

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