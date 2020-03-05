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Toyota'dan bahara özel avantajlı servis kampanyası

Toyota, bahara özel avantajlı servis kampanyası başlattı

Toyota servis kampanyası
AA

 

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota İlkbahar Servis Kampanyası'nda 11 Nisan'a kadar tüm Toyota modellerinde fren balata ve diskleri, silecekler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde kabin hava filtresi, Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi ile bujilerde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim yer alacak.

"Toyota Forever" programına dahil olan tüm Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için otomobillerini kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmeleri yeterli olurken, "Toyota Forever" tanımlı olmayan kullanıcılar ise plazalarda bu programa kolayca dahil olabilecek.

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