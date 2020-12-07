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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Kenshiki Forum’un ikincisini düzenledi. Önümüzdeki yıllarda sunacağı yeni modeller hakkında ipuçları paylaşan marka, yüzde yüz elektrikle çalışan SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Yeni e-TNGA platform üzerine yapılacak yüzde 100 elektrikli SUV modelin, yeni platform ile birlikte, Toyota’nın yeni elektrikli modellerinin ilk adımı olacağı kaydedildi.

Ön gösterimi gerçekleştirilen ancak henüz ismi açıklanmayan SUV aracın, akıllı tasarım felsefesiyle çok yönlü olacağı ve farklı ürün tiplerine adapte edilebileceği bildirildi. Yeni e-TNGA platformun ise farklı genişlik, uzunluk, dingil mesafesi ve yüksekliği olan araç tiplerine uygulanabileceği açıklandı. Toyota'nın bu sayede yeni model geliştirme zamanlamasını da kısaltacağı kaydedildi.

60 YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ YOLDA

Toyota, gerçekleştirdiği forumda gelecek için yol haritasını belirlerken, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40’ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

2025 yılına kadar 60 yeni veya yenilenmiş elektrik motorlu model sunacağını bildiren Toyota, bu araçların 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli veya yakıt hücreli olacağının altını çizdi.

2025’te global olarak 5.5 milyon elektrik motorlu satışı planlayan Japon üretici, 2030’da ise, yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli dahil olmak üzere 1 milyondan fazla sıfır emisyonlu satışı gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Ayrıca, geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojen için dolum altyapısı ve elektrikli şarj ağı yatırımlarının da destekleneceği belirtildi.

MOBİLİTE HİZMETLERİ SUNACAK

Toyota, Kenshiki Forum’da KINTO’nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü de açıkladı. Toyota Motor Europe (TME) ve Toyota Financial Services (TFS) işbirliği ile kurulan KINTO Europe'un, Almanya’da Köln’de konumlandırılacağı, Avrupa genelinde büyüyen mobilite hizmetleri ve ürünlerini yönetecek şirketin Nisan 2021'de faaliyete geçeceği aktarıldı.

KINTO Europe ile şirketlere, şehirlere ve kişilere özel hazırlanmış araç abonelikleri, araç paylaşımı, araç havuzu ve çoklu çözümler gibi hizmetler sunulacağı öğrenildi.