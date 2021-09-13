Toyota, düşük emisyon rekoru kıran hibritleriyle Autoshow 2021'de yerini aldı

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Toyota açıklamasına göre, fuarda Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı segmentlere ait 6 hibrit model sergileyen marka, hafif ticari segmente pick-up Hilux ve hem iş performansı hem de binek otomobil konforuyla beğeni toplayan Proace City ile de dijital fuarın basın gününde boy gösterdi. Toyota ayrıca, Toyota Gazoo Racing dijital standında şampiyon otomobil GR Yaris'i de tanıttı.

Açıklamada dijital stanttaki konuşmasına yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Autoshow'un teması olan "mobilitenin", Toyota'nın gelecek vizyonunu göstermesi açısından ideal bir ortam sunduğunu belirtti.

Bozkurt, "Markamız artık yalnızca bir otomobil markası değil, herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyayı gerçekleştirmek isteyen bir mobilite şirketine dönüşüyor. Mobilite standımızda otonom elektrikli araçlardan insansı robotlara kadar birçok prototip ürünümüzle fuardaki yerimizi alıyoruz. Toyota olarak ayrıca hibrit teknolojisiyle donatılmış tüm modellerimizi ve hafif ticari segmentteki araçlarımızı da sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toyota'nın menzil kaygısı yaşatmayan hibrit otomobillerinin özellikle şehir içi kullanımlarda da birçok avantaj sağladığını belirten Bozkurt, "Tüm dünyada çevre ve iklim değişikliği konuları artık gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar alıyor. 50 yıla yakın bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren Toyota, bugün gelinen noktada her binek modelinin bir hibrit versiyonunu üreterek bu teknolojide hep bir adım önde yer aldı. Toyota, hibrit araçları sayesinde Avrupa'da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor. Verilere göre Toyota, 2020 satışlarına göre Avrupa'da 94 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Autoshow'da stantımızı ziyaret edecekler, ürün gamımızı görüp hibritlerin ne kadar avantajlı olduğuna tanıklık edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Hibrit teknolojisiyle ilgili çalışmalara en düşük CO2 emisyon oranına sahip marka olarak devam ettiklerini de aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Avrupa'da düşük emisyonlu araç satışlarımızın yüksek olması sayesinde ana üreticiler arasında en düşük emisyona sahip marka olmayı sürdürüyoruz. Toyota'nın Avrupa'da sattığı üç araçtan ikisinin hibrit olması sayesinde bu araçların ortalama emisyonu şimdiden 95 g/km seviyelerinde etkileyici oranlara ulaştı. Toyota da tabii ki elektrikli araçlara geçecek. Dizelden ilk vazgeçen marka olarak elektrikli araçları da kesinlikle destekliyoruz. Hibritler de zaten elektrikli araçların bir türevi. Tam elektrikli araçlar için ülkenin altyapısının yeterli olması lazım. Hibrit için altyapı gibi bir sorun yok. Türkiye ve dünya için elektrikli otomobillere geçiş döneminde en rasyonel çözümü hibrit araçlar olarak görüyoruz. Sadece elektrikle çalışan araçların sisteme entegrasyonun zor olduğu günümüzde, Avrupa başta olmak üzere refah seviyesi yüksek ülkeler de konvansiyonel motor ve elektrik motorunun birlikte kullanıldığı hibrit araçlara yöneliyor."

"Herkes için bir Toyota Hybrid var" mottosuyla Autoshow 2021 Mobility Fuarı'nda yerini alan Toyota, her segmentteki hibrit modellerini beğeniye sunuyor.