Tedarikçinin fabrikasında patlama oldu, Toyota üretimi durdurdu
Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu. Parça tedariki sıkıntısının özellikle Land Cruiser ve Rav4 modellerini etkilediği açıklandı
Önde gelen Japoon otomotiv üreticilerinden Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.
Toyota, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
"PARÇA TEDARİKİ SIKINTISI YAŞANIYOR"
İki işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı. Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.
Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı
Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.