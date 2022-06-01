Toyota için ticari araç üretecek!

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Stellantis, Toyota Motor Europe (TME) ile ortaklığını elektrikli versiyonu da dahil olmak üzere yeni bir ticari araç üzerinden genişleteceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın Avrupa'daki birimi olan TME'ye Toyota markası altında Avrupa'da satışa sunulması amacıyla ticari araç tedarik edecek. Söz konusu aracın Polonya ve İtalya'daki Stellantis fabrikalarında üretileceği öğrenildi.

Stellantis'in İtalya fabrikasında, hali hazırda Peugeot, Citroen ve Fiat markaları için hafif ticari araç üretimi yapılıyor.

Stellantis'ten yapılan açıklamada, "2024 ortası için planlanan yeni büyük boyutlu ticari minibüs, TME'nin büyük boyutlu ticari araç segmentine de ilk girişini işaret ediyor" denildi.

FORD VE VOLKSWAGEN'DE İŞBİRLİĞİNE GİTMİŞTİ

Otomotiv üreticileri, pandemide patlama yapan lojistik sektörüne yönelik talepleri karşılayabilmek adına, hafif ticari araçlara ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, söz konusu araçların elektrikli versiyonlarını da geliştiren üreticiler, yüksek maliyetler altında ezilmemek ve rekabet avantajını koruyabilmek adına işbirliğine gitmeyi tercih ediyor.

Hafif ticari araç üretiminde son yılların en dikkat çeken işbirliklerinden birine Ford ve Volkswagen imza atmıştı. İki şirketin yaptıkları işbirliği kapsamında, Volkswagen'in gelecek nesil hafif ticari araçları Ford Otosan fabrikasında üretilecek.