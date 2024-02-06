Toyota'nın piyasa değerinde rekor seviye

Japon otomotiv üreticisi Toyota, yıl sonu için faaliyet kârı tahminini yükseltti. Toyota'nın mali yıl kâr tahmini 3.95 trilyon yen (27 milyar dolar) olan önceki tahminden 4.5 trilyon yene (30 milyar dolar) yükseldi. Mart 2023'te sona eren yılda şirket 2.45 trilyon yen kâr elde etmişti.

Tahminlerin yükselmesinde, Toyota'nın yeni açıklanan üçüncü çeyrek kârı etkili oldu. Öyle ki, Japon şirketin koronavirüs salgınının çip üretimini çarpması nedeniyle yaşadığı kayıplardan kurtulmasıyla, üçüncü çeyrek kârı 2022'nin aynı dönemindeki 727.9 milyar yenden 1.36 trilyon yene (9 milyar dolar) çıktı.

Böylece, şirket mali yılın ilk dokuz ayında bir önceki mali yılda elde ettiği rakamın iki katından fazla olarak 3.9 trilyon yen (26 milyar dolar) kâr bildirdi.

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PİYASA DEĞERİ ARTTI

Yapılan açıklamalar, Japon üreticinin piyasa değerini de yükseltti. Toyota hisseleri açıklamaların ardından yükselişe geçti ve yaklaşık sekiz aydaki en büyük günlük kazanç olan yüzde 4.8 yükselişle kapandı. Böylece şirketin piyasa değeri ilk kez 50 trilyon yeni (337 milyar dolar) aştı.

Verilen bilgiye göre, markanın üçüncü çeyrek satış gelirleri yüzde 23 artışla 12.04 trilyon yene (81 milyar dolar) yükseldi.

Toyota ayrıca tüm yıl için satış tahminini daha önceki 43 trilyon yenden (290 milyar dolar) 43.5 trilyon yene (294 milyar dolar) yükseltti. Önceki mali yılda bu rakam 37 trilyon yen düzeyindeydi.

SATIŞ ADEDİ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Öte yandan, finansal sonuçlarda tahminleri yükselten Toyota, satış adetlerinde ise azalma bekliyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirket, mali yılın tamamı için araç satış tahminini 9.45 milyon araca düşürdü.

Toyota, daha önce 9.6 milyon araç satmayı hedeflediğini açıkladı. Son açıklanan beklentinin dahi önceki mali yılda kaydedilen 8.8 milyon araç satışının üstünde olması dikkat çekiyor.