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Sıfır emisyon hedefiyle birlikte hidrojenin kullanım alanlarını genişletmeye ve hidrojeni yaygınlaştırma çalışmalarına devam eden Toyota, Paris’teki Eyfel Kulesi'ni aydınlattı. Yapılan açıklamaya göre, Eyfel Kulesi Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi kullanılarak sürdürülebilir ışıklarla aydınlatıldı.

Energy Observer tarafından düzenlenen “Paris de l’hydrogène” organizasyonunun bir parçası olarak yeşil renkle ışıklandırılan Eyfel Kulesi’nde hidrojen GEH2 jeneratörlerinde Toyota’nın geliştirdiği yakıt hücresi kullanıldı.

Eyfel Kulesi’nin tamamen yeşile bürünmesinin, karbonsuz yenilenebilir hidrojeni temsil ettiği kaydedildi. Farkındalığı artırmak adına gerçekleştirilen bu girişimle birlikte Toyota’nın karbon emisyonlarını azaltmak ve hidrojen toplumunun büyümesini hızlandırmak için yakıt hücresinin yaygın bir şekilde kullanımını destekleme yolundaki hedefine de vurgu yapıldı.

Işıklandırmada kullanılan GEH2 jeneratörler aynı zamanda Eyfel Kulesi’nin etrafındaki Energy Observer köyüne de elektrik sağladı. Toyota, aynı zamanda hidrojen yakıt hücresi teknolojileri uygulamalarını da sergileyerek yeni Mirai, CaetanoBus tarafından üretilen bir hidrojenli şehir otobüsü, EODev ile birlikte geliştirilen REXH2 tekne menzil artırıcı ve GEH2 jeneratörlerini de etkinlikte sergiledi.

'ULAŞIM EKOSİSTEMİNDE KULLANILACAK'

Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Matt Harrison, hidrojenin marka ve çevre için önemine vurgu yaparak, "Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, Toyota’nın 2050 Karbon Nötr hedefine ulaşması için kilit bir rol oynayacak. Bu taahhüdü, 2015 yılında 2050 Çevre Hedefleri’ni duyurduğumuzda ve dünyanın ilk seri üretim yakıt hücreli aracı olan Mirai’yi tanıttığımızda vermiştik. Yakıt hücresi teknolojisi, sadece otomotiv sektöründe değil, otobüs, kamyon, demiryolu, havacılık ve denizcilik sektörleri dahil olmak üzere global ulaşım ekosisteminde de karbon nötre ulaşma hedefinde hayati bir role sahip olacak" dedi.