Japon Toyota, hafif ticari araç segmentinde yer alan modeli Proace City'i tanıttı. 30 Nisan'da İngiltere'nin Birmingham kentindeki düzenlenecek Ticari Araç Fuarı’nda resmi tanıtımı yapılacak model, markanın hafif ticari alanındaki üçüncü alternatifi konumunda

Öyle ki, Toyota Avrupa hafif ticari araç pazarında bir süredir Proace minibüs ve Hilux Pick-up modelleriyle yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Proace City'nin markanın hafif ticari ürün gamında yaklaşık yüzde 35’lik bir paya sahip olması hedefleniyor.

Yeni Proace City'nin, Toyota’nın daha önce Proace modelinde olduğu gibi PSA Grubu ile yaptığı işbirliğinin bir sonucu olarak yollara çıkacağı bildirildi.