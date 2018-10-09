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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'de iki atama

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de iki direktörlük pozisyonuna atama yapıldı. Burak Beşer Satış Sonrası Direktörü olarak atanırken, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevine Serdar Acar getirildi

09.10.2018 - 17:50 | Güncelleme:  

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de iki direktörlük pozisyonuna atama yapıldı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Satış Sonrası Direktörü olarak atanan Burak Beşer, 2001-2003 yılları arasında General Motors Türkiye’de görev aldı.

(Burak Beşer)

Beşer, 2003-2009 yılları arasında Daihatsu Türkiye’de Satış Sonrası Müdürü, 2009-2015 yılları arasında da Daihatsu Türkiye ve DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Son olarak ALJ Grup Şirketi DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevinde bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Satış Sonrası Direktörü Burak Beşer, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun, evli ve bir çocuk babasıdır.

(Serdar Acar)

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevine Serdar Acar getirildi. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Acar, 2014 yılından bu yana ALJ Grubu Dubai merkez Ofisi’nde Türkiye portföyünden sorumlu Kıdemli Finans Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Acar evli ve bir çocuk babasıdır.

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