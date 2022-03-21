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Toyota, yenilikçi teknolojinin topluma uygulanması, dijital dönüşümlerin hızlanması ve karbon nötr girişimlerin desteklenmesi adına yeni bir girişim başlattığını açıkladı.

Bu kapsamda, Advanced Technology Acceleration Corporation (ATAC) ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı vermek adına ortak bir girişimin startı verildi.

Mayıs 2021’de kurulan Innovative Technology Acceleration Platform (ITAP), yani Yenilikçi Teknoloji Hızlandırma Platformu yeni teknolojilerin uygulanması adına çalışmalar yürütecek.

Verilen bilgiye göre, ATAC yeni teknolojilerin ticarileştirilmesini, yeni girişimlerin geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda endüstri-akademi işbirliklerinin yapılmasını da gerçekleştiriyor.

Mobilite ve ötesinde teknolojik araştırmalar yürüten Toyota’nın ortak girişimi ITAP da, iki şirketin yenilikçi teknolojilerin keşfi, sosyal hayata uygulanması ve ticarileştirilmesi adına daha destek verilmesini sağlayacak.

Platform, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve teknoloji girişimlerine de destek sağlayacak. ITAP'ın, karbon nötr, materyaller, robotlar, enerji, çip, yapay zeka ve dijital dünya dahil olmak üzere geniş bir alanda çalışmalar gerçekleştireceği aktarıldı.

İşbirliği kapsamında Toyota ve ATAC, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Okulu, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Nagoya Üniversitesi ile teknoloji geliştirme konusunda bir anlaşma da imzaladı.