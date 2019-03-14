Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA),uluslararası uzay araştırmaları için bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, iki kurumun hidrojen yakıt hücreli elektrikli otomobil teknolojisine sahip keşif aracının yapımını hızlandıracağı kaydedildi.

2029 yılında gönderilmesi planlanan bu aracın ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacağı açıklanıyor. Aracın, sınırlı enerji kaynaklarının olduğu ayda, 10 bin kilometreden daha fazla menzil kat edebileceği vurgulanıyor.

Astronotlara daha fazla özgürlük ve kolaylık sağlaması hedeflenen keşif aracının, uzay araştırmalarına da ivme kazandırması bekleniyor.

'UZAY İÇİN YAKIT HÜCRELERİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Toyota Başkanı Akio Toyoda global ölçekte çevresel sorunlara, kendi gezegenimiz açısından yanıt vermenin önem taşıdığını belirterek, "Otomobiller insanlara her yerde özgürlük sağlamak için aktif rol oynuyorlar. Bu projeyle birlikte Toyota’nın sürüş performansını ve dayanıklılığını sergileyeceğiz. Uzay için yakıt hücreli teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

Toyota ve JAXA’nın geliştirdiği keşif aracı, 6 metre uzunluğa, 5.2 metre genişliğe ve 3.8 metre yüksekliğe sahip. Araçta aynı zamanda 13 metreküplük bir yaşam alanı da bulunuyor. 2 kişilik kapasiteye sahip olan araç, acil durumlarda dört kişilik kapasiteyle kullanılabiliyor.