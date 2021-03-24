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Toyota ve Isuzu hisse ortaklığına gitti

Isuzu ve Toyota otonom ticari araç alanında rekabet güçlerini artırmak için ortaklığa gitti

Toyota ve Isuzu hisse ortaklığına gitti
Reuters / HABERTURK.COM

Toyota ve Isuzu ağa bağlı otonom ticari araçlar alanındaki rekabet güçlerini artırmak için tekrar sermaye ortaklığına gitti.

Açıklamaya göre Toyota, Isuzu'nun yüzde 4.6 hissesini 42.8 milyar yen karşılığında satın alacak. İki şirketin geçmişte kurduğu sermaye ortaklığı 2018 yılında sonlandırılmıştı.

Açıklamada Isuzu, Hino Motors ve Toyota'nın yeni bir ortak iştirak kuracağı Toyota'nın bu iştirakin yüzde 80'ine diğer iki şirketin her birinin ise yüzde 10 hisseye sahip olacağı ifade edildi.

Hem Isuzu hem de Hino Motors hisseleri bu açıklamanın ardından yükseldi.

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