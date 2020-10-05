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TP'den Diyarbakır'da petrol arama ruhsatı için başvuru

Türkiye Petrolleri Diyarbakır'da yeni bir sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu

TP'den Diyarbakır'da petrol arama ruhsatı için başvuru
AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.

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