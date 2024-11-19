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        Haberler Ekonomi Enerji TP Petrol'ün devrine Rekabet Kurulu'ndan onay - Enerji Haberleri

        TP Petrol'ün devrine Rekabet Kurulu'ndan onay

        Rekabet Kurulu, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:23
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        TP Petrol'ün devrine Rekabet Kurulu'ndan onay
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        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin detaylar aktarıldı.

        Bu kapsamda, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin uygun bulunduğu bildirildi.

        Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

        Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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