TPAO sondaj çalışmasında patlama! Can kaybı var! Diyarbakır'da, TPAO'ya ait petrol kuyusunda sondaj çalışmasında patlama yaşandı. 1 işçi hayatını kaybederken yaralanan bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin ailesi de olay yerine gelirken kaza geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:56 facebook

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