TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.
Tüm futbol camiasından kampanyaya destek istenirken, bağışların yapılabileceği banka hesap numaraları da paylaşıldı.
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