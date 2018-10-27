TPS Turku - Hjk Helsinki rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında TPS Turku ile Hjk Helsinki, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi TPS Turku 29 puanla 11. sırada, Hjk Helsinki 75 puanla 1. sırada bulunuyor. TPS Turku, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 270 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Hjk Helsinki sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

TPS Turku son hafta oynanan KuPS Kuopio maçında 2-1 yenildi.

Hjk Helsinki ise SJK Seinajoki maçında 1-0 kazandı.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 18 gol attı, 15 gol yedi.

Hjk Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hjk Helsinki, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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