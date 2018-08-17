TPS Turku - VPS rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. TPS Turku, 17 Ağustos 2018 Cuma günü VPS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. TPS Turku 16 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken VPS 35 puanda ve 6. sırada. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. VPS, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar TPS Turku kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, VPS sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

TPS Turku son hafta oynanan Honka maçında 3-0 yenildi.

VPS, SJK Seinajoki karşılaşmaında 0-2 yenildi.

TPS Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. TPS Turku, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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