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Trablus'ta Hafter saldırılarıyla kötüleşen ekonomi, kurban satışlarına da yansıdı

Libya'nın başkenti Trablus'ta besiciler ve halk, Kurban Bayramı'nı, ülkedeki iç savaşın getirdiği ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçiriyor.

Trablus'ta Hafter saldırılarıyla kötüleşen ekonomi, kurban satışlarına da yansıdı
AA

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, geçen yıl 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıların ardından gittikçe kötüleşen ekonomik durum, kurban satışlarına da olumsuz yansıdı.

Trablus'un Suk Cuma semtindeki kurban pazarlarında bayram öncesi hareketliliğin beklenenden oldukça az olduğu gözlendi.

Kurban pazarındaki küçükbaş hayvan satıcısı Miftah Binceddi (46),Trablusluların alım gücünün düşmesiyle satışlarda büyük azalma olduğunu söyledi.

Besicilik maliyetlerinin yükselmesiyle kurban fiyatlarının da arttığını kaydeden Binceddi, halkın bu yıl kurban alamadığını şöyle anlattı:

"Zararımız var. Artık çok masraflı geliyor bize. Fiyatlar arttı, arpa 120-130 Dinar oldu. Koyun fiyatları 1200-1500 dinar (1300-1600 TL) arası değişiyor. Geçen sene 800-900 civarındaydı. Ama maliyetler arttıkça kurbanlıkların da fiyatı arttı. Pazarda hiç hareket yok. Ölü durumda. Savaş nedeniyle insanların alım gücü yok. Eskiden bu pazar tıklım tıklım olurdu. 14 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez pazar bu kadar kötü durumda."

Kurban satıcısı İbrahim Berrani (58) de, "Savaşın getirdiği şartlardan kurban alacak insanların gelir seviyesi çok düştü. Durum geçen yıla göre daha kötü. İnsanlar çok zor zamanlar geçirdi." diye konuştu.

- Trabluslular, Hafter saldırılarının bıraktığı sorunlarla boğuşuyor

Trabluslular, bir yıldan uzun süren Hafter saldırılarının etkisiyle yabancı şirketlerin ülkeyi terk etmesi ve yatırım projelerinin durmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda iş yerinin kapanmasının getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşuyor.

Saldırılarda büyük yıkıma maruz kalan, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin gibi büyük semtlerde yerinden edilen 200 bine yakın insan da evlerini terk ederek Trablus'a göç etmek zorunda kaldı.

Hafter kontrolündeki doğu bölgelerden kaçan çok sayıda insan da batıya göç ederken, yaşanan kitlesel göç nedeniyle başkentin 1,5 milyon olan nüfusunun yaklaşık 2,5 milyona çıktığı tahmin ediliyor.

Nüfus artışıyla Hafter milislerinin petrol tesislerinde üretimini durdurmasıyla yaşanan milyarlarca dolarlık ekonomik zarar, konut kiralarında artış, yoğun araç trafiği, uzun yakıt kuyrukları ve güvenlik endişesi gibi sorunları da beraberinde getirdi.

Elektrik ve su altyapısının saldırılarda büyük zarar görmesiyle günlük 12-13 saate varan kesintiler ve vatandaşın bankalardan paralarını çekememeleri gibi ekonomik ve sosyal sorunlar Trablusluların günlük hayatını zorlaştırmaya devam ediyor.

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