Trabzon'da 450 riskli yapı için

Küresel iklim değişikliğinin etkilediği Karadeniz'de şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanlar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'u kapsayan 15 maddelik "İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırladı.

Bu kapsamda bölgede 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede, ilk etapta dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan yapıların taşınması gerektiği tespit edildi.