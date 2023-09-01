Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü
Trabzon'un Maçka ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Trabzon'un Maçka ilçesinde arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mataracı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Sopa ve taşların kullanıldığı iddia edilen kavgada ağır yaralanan O.M, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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