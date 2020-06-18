Trabzon'da atık sularda Kovid-19 taraması için numune alındı

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri ile Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının belirlediği Pazarkapı, Yomra ve Vakfıkebir derin deniz deşarj tesislerinden numunelerin alındığı belirtildi.

Bunların Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından inceleneceği bildirilen açıklamada, sonuçların Bakanlık tarafından takip edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaların Tesisler Dairesi Başkanlığı personelince gerçekleştirildiğini bildirdi.

Araştırmalarda, içme suyunda bulunması muhtemel olsa da Kovid-19'un yer üstü ve yer altı su kaynaklarında bulunduğu ya da bu sularla kişilere bulaştığına dair henüz hiçbir bulguya rastlanmadığına işaret eden Zorluoğlu, "Çok düşük ihtimal olsa da virüs konusunda tedbiri elden bırakmayıp gerekli tüm işlemleri gerçekleştireceğiz. Bakanlığımızın başlattığı numune alma çalışmalarını, TİSKİ olarak bizler de 3 tesisimizde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.