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        Haberler Gündem Trabzon'da CHP otobüsüne taş atıldı: Valilikten açıklama

        Trabzon'da CHP otobüsüne taş atıldı: Valilikten açıklama

        Trabzon'da bir kişi, hoparlörlerinden gelen sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle CHP'nin miting otobüsüne taş attı. Valilik, CHP'nin şikayetçi olmadığı kişinin ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 04:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 04:20
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        Trabzon'da CHP otobüsüne taş atıldı: Valilikten açıklama
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        Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) miting otobüsüne taş atılmasıyla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon'da CHP'nin otobüsüne taşlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

        CHP miting otobüsünün dün saat 15.30 sıralarında yeni otogar civarında sesli propaganda yaparak beklediği sırada, bir kişi tarafından otobüse taş atılması sonucunda kapı camında küçük bir çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır."

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