1 Ocak 2021 Trabzon cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı, korona virüs tedbirleri dikkate alınarak kılınıyor. Yeni yılın ilk gününde cuma namazına gidecek olan vatandaşlar namaz vaktini merak ediyor. İşte 1 Ocak 2021 Trabzon cuma namazı saati

1 OCAK 2021 TRABZON CUMA NAMAZI SAATİ

1 Ocak 2021 Trabzon Cuma namazı saati:12:30

Trabzon İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Ocak 2021 Cuma 06:07 07:39 12:30 14:49 17:10 18:37 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:07 07:39 12:30 14:50 17:11 18:37 03 Ocak 2021 Pazar 06:08 07:39 12:31 14:51 17:12 18:38 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:08 07:39 12:31 14:52 17:13 18:39 05 Ocak 2021 Salı 06:08 07:39 12:32 14:53 17:14 18:40 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:08 07:39 12:32 14:54 17:15 18:41 07 Ocak 2021 Perşembe 06:08 07:39 12:32 14:54 17:16 18:41

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.