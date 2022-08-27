Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Trabzon'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Trabzon'da bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, 60 yaşındaki emekli öğretmen Alpaslan A'nın cansız bedenini buldu

Trabzon'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
0:00 / 0:00
AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Alpaslan A'nın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Alpaslan A'nın cesediyle karşılaştı.

AA'nın haberine göre; emekli öğretmen olduğu öğrenilen Alpaslan A'nın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da silahlı kavga: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Manisa'da silahlı kavga: 1'i çocuk 4 yaralı
Çorum'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
GÜNDEM Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 1 ölü, 14 yaralı
GÜNDEM Van'da feci kaza! 1 ölü, 14 yaralı
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı
Osmaniye'de akaryakıt tankeri TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
GÜNDEM Akaryakıt tankeri TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı? 2022 AÖL ek sınavı bu sene ne zaman ve nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL ek sınav tarihleri...
Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı! Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi, nasıl ve nereden alınır? İOKBS sınavı giriş belgesi ekranı
GÜNDEM MEB ile İOKBS sınav tarihleri 2022
KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri | KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ve sınavı ne zaman başlıyor ve sona eriyor? 2022 KPSS sınav takvimi
GÜNDEM KPSS sınav takvimi 2022
Tekirdağ'da hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü
GÜNDEM Tekirdağ'da yıldırım düştü: 1 çoban öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.