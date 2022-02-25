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Trabzon'da galibiyet sevinci

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 27´nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da maç sonunda futbolcu, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı

Trabzon'da galibiyet sevinci

Trabzonspor'da 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmenin sevinci yaşanıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla birlikte maç sonrasında sahayı dolaşarak taraftarları selamladı. Avcı'ya sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulundu. Teknik heyet ve futbolcular alkışlarla taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Tribünlerde bazı taraftarlarda horon oynayarak galibiyeti kutladı.


Bu arada karşılaşmanın bitimiyle birlikte kendini yere bırakan Nwakaeme için sağlık ekibi sahaya girdi. Trabzonspor´un golcü oyuncusu fizyoterapistler eşliğinde sahadan ayrıldı.

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