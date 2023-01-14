Aksu köyünde yaşayan Gülhanım Atalı da "Eskiden her şey yoktu. Fındık, mısır, ceviz gibi şeyler verilirdi. Şimdi baklava, pasta gibi elimizde olan yiyecekleri veriyoruz. 'Karakoncolos' denilen dedenin karısını kaçırıp saklamaya çalışırlardı, dede de onu döverdi.