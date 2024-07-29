Trabzon'da heyelan! Fındık ağacı böyle sürüklendi

İlçeye bağlı Örnek Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Adem Korkut ve ailesinin yaşadığı evin üst bölümündeki istinat duvarının da çöktüğü yağış sonucu fındık bahçeleri de zarar gördü. Ailesiyle birlikte evinin bahçesinde yağışı takip eden Korkut, bir süre sonra bahçesindeki fındık ağacının köküyle birlikte yerinden çıkarak eğimli yolda ilerlediğini fark etti.

Kızı Havva Kübra Korkut'un o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yaklaşık 30 metre kayan fındık ağacını izleyen aile üyelerinin şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.