Trabzon'da inşaat ustası kaynak suyu çıkan 15 yerde çeşme yaptı

Hem suyu değerlendirmek hem de vakit geçirmek için başladığı işin gün geçtikçe büyüdüğüne işaret eden Karslı, yaptıklarını görenlerin de destekleriyle tüm canlıların faydalanabileceği daha güzel çeşmeler yapmaya başladığını kaydetti.

Karslı, çeşme yapacağı yerdeki suyun akışını bir süre takip ettikten sonra çalışmaya başladığını dile getirerek, "Suyu boruya aktarıyorum, sonra da çevreden topladığım taşlara şekil vererek çevresine duvar örüyorum. Suyun döküldüğü yere de murçla oyarak yaptığım taş kepçeyi, hayvanların rahat su içebilmesi için de kütükten yaptığım yalakları yerleştiriyorum." dedi.

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2 YILDA 15 ÇEŞME YAPTI

Taşa şekil vermeyi sevdiğini, zaten 43 yıl inşaat ustası olarak çalıştığını vurgulayan Karslı, şöyle devam etti:

"Beyaz kayaları dağlardaki taş ocaklarından temin ediyorum. Oralarda aradığım gibi bir parça yoksa, yıkılmış eski evlerin köşe taşlarından yapıyorum. Bu taşın özelliği ne sert ne de yumuşak olması. Taşları çekiç ve murçla iki gün çalışarak taş kepçe haline getiriyorum. Bazen öyle yoruluyorum ki gece yorgunluktan uyuyamıyorum. Heves ediyorum ki bir an önce bitsin, bitsin diye daha hızlı çekiç sallıyorum, o zaman da çok yoruluyorum. Tabii biraz da yaş var, ondan da yorgun düşüyorum. İki yılda 15 çeşme yaptım."